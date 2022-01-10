الطيرة: السجن 14 عاما ونصف لشاب حاول قتل مدير مصنع وعامل

فرضت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 14 عاما ونصف على براق منصور (23 عاما) من الطيرة، على خلفية ضلوعه في محاولة قتل وإصابة مدير وعامل في مصنع عمل به في العام 2019، بالإضافة إلى تعويض مالي لهما بقيمة 100 ألف شيكل.

وأدين المتهم بتهم محاولة القتل عمدا والتسبب بإصابة خطيرة وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم عمل كموزع في مصنع لإنتاج البطاطس في الطيرة، وفي يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2019 قرر المتهم قتل مدير المصنع والمسؤول عن مركبات التوزيع ووصل إلى المصنع على متن دراجة نارية وبحوزته سلاح أوتوماتيكي".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم اقترب من المسؤول عن مركبات التوزيع خلال تواجده في ساحة المصنع وأطلق عليه 9 عيارات نارية من مسافة قصيرة ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة آنذاك، ثم توجه إلى مكتب مدير المصنع وأشهر السلاح نحو القسم العلوي من جسده غير أن خللا بالسلاح منع ذلك رغم محاولته مرة أخرى، وفي أعقاب ذلك تعارك الطرفين في المكان إلى أن جرى إخضاع المتهم ونزع السلاح منه بمساعدة عامل آخر".