حيفا: تصريح مدع ضد 3 شبان في جريمة قتل مهران مغربي

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، تصريح مدع ضد 3 شبان من حيفا على خلفية ضلوعهم في جريمة قتل الشاب مهران عبد الرازق مغربي (39 عاما) من المدينة قبل 3 شهور.

ومن المزمع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبهين خلال الأيام القادمة مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

ويستدل من ملف التحقيق أن "الضحية تعرض للدهس خلال ركوبه دراجة كهربائية في شارع ’كيبوتس غلويوت’ بالمدينة، وبعد سقوطه أرضا نزل أحد المشتبه بهم من السيارة الضالعة بالدهس وأطلق النار عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة توفي على إثرها في المستشفى".

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق بشكل سري في ملابسات الجريمة وتمكنت من جمع أدلة وشهادات حتى اعتقلت المشتبهين الثلاثة واستعانت بأحد منهم كشاهد ملك؛ وأصدرت أمرا يحظر نشر هويته.