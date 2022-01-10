شفاعمرو: تواصل الارتفاع في إصابات كورونا

سجلت مدينة شفاعمرو ارتفاعا جديدا ومقلقا في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ وصل عدد الحالات النشطة إلى 380 حالة لغاية صباح اليوم، الإثنين.

وتتواجد المدينة ضمن المنطقة الحمراء حسب مخطط الشارة الضوئية، حيث وصلت نسبة الحالات الموجبة من مجمل الفحوصات إلى 13% وهي نسبة مرتفعة جدا.

وناشدت بلدية شفاعمرو المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظا على السلامة وتلقي التطعيمات من أجل وقف انتشار العدوى في المدينة.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أمس، الأحد، أن 18 بلدة عربية في الدائرة الحمراء وهي: شفاعمرو وأبو غوش والناصرة وكفر كنا والمغار وكفر ياسيف وأبو سنان ويافة الناصرة ومعليا والرامة والطيرة وعيلبون ونحف والرينة وطرعان والجش وعرب الهيب ووادي سلامة.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ إنه خضع خلال الأسبوع الماضي 62,340 مواطنا عربيا لفحوصات ما تسمى PCR في حين بلغ عدد الفحوصات على مستوى البلاد 1,240,615، وبهذا فإن نسبة الفحوصات في المجتمع العربي بلغت نحو 5% فقط من إجمالي الفحوصات في البلاد، وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة في المجتمع العربي إلى نحو 7% مقارنة بـ8% في المجتمع اليهودي.

وارتفع عدد الحالات الخطيرة على مستوى البلاد إلى 167 حالة بينها 38 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. أما على مستوى المجتمع العربي فقد بلغ عدد الحالات الخطيرة 23 حالة بينها 6 حالات خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بعدوى كورونا على مستوى البلاد 8,259 بينها 1,350 في البلدات العربية، مع تسجيل 3 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا للمعطيات فإنه لم تسجل تغيرات تذكر على نسب التطعيم الكلية في المجتمع العربي، إذ بلغت للوجبة الأولى 65%، في حين بلغت للوجبة الثانية 56%، وبلغت نسبة ما يسمى التطعيم بفعالية عالية، ويشمل من تلقى وجبتي تطعيم في الفترة الأخيرة، أو متلقي ثلاث وجبات، أو من تعافى في الفترة الأخيرة، أو من تعافى وتلقى وجبة واحدة على الأقل، 48% مقارنة بـ74% في المجتمع اليهودي العلماني، و43% في مجتمع الحردييين.