  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: اقتحام منزل محام بزعم تقديم خدمات لمنظمة محظورة

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 18:34

أم الفحم: اقتحام منزل محام بزعم تقديم خدمات لمنظمة محظورة
المحامي محمد جبارين
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صادر عناصر من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة، اليوم الثلاثاء، الحاسوب الشخصي والهاتف المحمول للمحامي محمد صبحي جبارين، وذلك خلال اقتحام منزله ومكتبه في مدينة أم الفحم.

وذكر جبارين أن "القوات المقتحمة زعمت أنها تشتبه بقيامه بتقديم خدمات لمنظمة محظورة هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015".

وقال إن "هذا الإجراء التعسفي يأتي في سياق الملاحقات السياسية، وسياسات الترهيب التي تقوم بها الجهات الإسرائيلية".

يُذكر أن جبارين أحد قيادات اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، وشغل منصب رئيس لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، سابقا.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#الشرطة الإسرائيلية
#الحركة الإسلامية
#محمد صبحي جبارين

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الهجمة على النقب متواصلة... وحراك لإطلاق سراح المعتقلين
الهجمة على النقب متواصلة... وحراك لإطلاق سراح المعتقلين

2022-01-11

تجريف أراض ومواجهات واعتقالات بالنقب
تجريف أراض ومواجهات واعتقالات بالنقب

2022-01-11

إصابة حرجة في حادث عمل بجديدة المكر
إصابة حرجة في حادث عمل بجديدة المكر

2022-01-11

الأكثر قراءة

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

2022-01-10
مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

2022-01-10
عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن

عقب اعتداء الاحتلال: جامعة بيرزيت تعلن "إلغاء الإجراءات" بحقّ طلبة

2022-01-10
العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

2022-01-10
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-01-10