أم الفحم: اقتحام منزل محام بزعم تقديم خدمات لمنظمة محظورة

صادر عناصر من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة، اليوم الثلاثاء، الحاسوب الشخصي والهاتف المحمول للمحامي محمد صبحي جبارين، وذلك خلال اقتحام منزله ومكتبه في مدينة أم الفحم.

وذكر جبارين أن "القوات المقتحمة زعمت أنها تشتبه بقيامه بتقديم خدمات لمنظمة محظورة هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015".

وقال إن "هذا الإجراء التعسفي يأتي في سياق الملاحقات السياسية، وسياسات الترهيب التي تقوم بها الجهات الإسرائيلية".

يُذكر أن جبارين أحد قيادات اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، وشغل منصب رئيس لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة، سابقا.