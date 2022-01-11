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ازدياد مقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في باقة الغربية

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 07:45

ازدياد مقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في باقة الغربية
محطة فحص كورونا بباقة الغربية (تصوير البلدية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سجلت باقة الغربية ارتفاعا جديا ومقلقا في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الحالات النشطة 175 حالة لغاية أمس، الإثنين، وتحولت المدينة إلى حمراء، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وذكر إعلام بلدية باقة الغربية أن "المدينة تشهد تصاعدا خطيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، إذ بلغ عدد الإصابات النشطة 175 إصابة، وتحولت باقة الغربية للون الأحمر وفقا لمنظومة رمزور".

وناشدت بلدية باقة الغربية المواطنين بـ"التقيد بتعليمات وزارة الصحة، وضرورة تلقي التطعيمات في صناديق المرضى ونقاط التطعيم المعروفة، والحفاظ على لبس الكمامات، وتفادي الأماكن المكتظة قدر الإمكان، والالتزام بفحوصات الأنتيجين في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية".

وختمت البلدية بالقول إنه "نُذكّر بوجود محطة دائمة لإجراء فحوصات PCR في موقف السيارات التابع لمدرسة عمر بن الخطاب يوميًا من الساعة 14:00 وحتى الساعة 22:00 مساء".

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#باقة الغربية
#فحوص
#تطعيمات
#مستجدات كورونا

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