أم الفحم: اتهام 4 أشخاص بالسرقة والعنف والاعتداء الجنسي

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص من سكان مدينة أم الفحم، نسبت إليهم "السرقة والعنف والاعتداء الجنسي على امرأة ورجلين من منطقة الخليل".

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2021، من أحد سكان منطقة الخليل ادعى أنه خلال فترة وجوده مع قريبين له، رجل وامرأة من سكان منطقة الخليل أيضا، في مبنى قيد الإنشاء في أم الفحم تعرضوا للسرقة والاعتداء بوحشية من قبل عدد من المشتبه بهم، كما تم سرقة مجوهرات المرأة والاعتداء الجنسي عليها.

واعتقلت الشرطة، في أعقاب تلقيها البلاغ، ثلاثة أشخاص من سكان المدينة تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عاما وقاصرا يبلغ 17 عاما، وهو كذلك من سكان أم الفحم، وضبطت الأموال المسروقة بحوزتهم.

وجرى تمديد اعتقال المتهمين، من حين لآخر، بالتهم المنسوبة إليهم. وقدمت الشرطة طلبا للمحكمة لمصادرة السيارة التي استخدمها المتهمون.