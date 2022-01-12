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أم الفحم تتحول للون الأحمر و53 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 12/01/2022 - 16:23

أم الفحم تتحول للون الأحمر و53 إصابة جديدة بكورونا
محطة فحص كورونا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تحوّلت مدينة أم الفحم، اليوم الأربعاء، إلى اللون الأحمر، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها بلدية أم الفحم أن "العلامة وفق الشارة الضوئية لمؤشر كورونا وصلت إلى 7.7، وقفز عدد الإصابات النشطة في المدينة، اليوم الأربعاء، إلى 219 حالة فعلية، مع ارتفاع 53 حالة جديدة شُخصّت، صباح اليوم، بينما يوجد 356 شخصا في العزل الصحي".

وأشارت إلى أنه "أُجري، أمس، 452 فحصًا. أما عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في المدينة حتى اليوم فكانوا كالتالي: الوجبة الأولى 35467 شخصًا، والوجبة الثانية 30083 شخصًا، والوجبة الثالثة: 15390 شخصًا".

وناشدت البلدية المواطنين بـ"الحفاظ على لبس الكمامة، والعمل وفق تعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة تلقي التطعيمات اللازمة".

وختمت بلدية أم الفحم بالقول إن "برنامج التطعيمات في العيادات المختلفة: عيادة 'كلاليت' الظهر: أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من 14:00 - 18:30، والسبت من 09:00 - 16:30. وعيادة 'مكابي' الهرم: يوميًا يشمل السبت من الساعة 08:00 - 12:30، والثلاثاء: 16:00 - 19:00. وعيادة 'مئوحيدت' المرمالة: وفق برنامج عمل العيادة اليومي. حتى نصف ساعة قبل انتهاء الدوام يوميًا".

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#كورونا
#أم الفحم
#أوميكرون

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