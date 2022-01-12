حيفا: وقفة مطالِبة بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد

شارك محتجّون في تظاهرة مسانِدة للأسير ناصر أبو حميد (49 عاما)، نُظِّمت مساء اليوم الأربعاء في مدينة حيفا، مطالِبة بالإفراج عنه.

ويرقد الأسير المصاب بمرض السرطان، والذي يزداد وضعه خطورة يوما بعد آخر في مستشفى "برزلاي" بحالة حرجة، بسبب الإهمال الطبي المتعمَّد الذي تعرّض له داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووقف مقابل المشاركين في التظاهرة عدد من المستوطنين الذين حاولوا عرقلة التظاهرة، من خلال مكبرات صوت، استُخدِمت للتحريض على المشاركين وعلى الأسرى.

ورفع المتظاهرون صورا للأسير أبو حميد، كما رفعوا لافتات كُتِبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير.

مشاركون في التظاهرة ("عرب 48")

كما حُمِلت لافتات تشير إلى "التطهير العرقي في النقب"، الذي تجدّدت الاحتجاجات فيه، مساء اليوم، وكُتبت على إحداها "أرض النقب لأصحابها؛ لا للتشريد، لا للتطهير العرقي".

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".

عناصر الشرطة في المكان ("عرب 48")

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى قرابة 4600، بينهم نحو 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.