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ارتفاع بنحو 5 سم في منسوب بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 08:30

ارتفاع بنحو 5 سم في منسوب بحيرة طبرية
(تصوير اتحاد مدن بحيرة طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بنحو 5 سنتيمترات بفعل تدفق مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفادت السلطة أن منسوب المياه في بحيرة طبرية واصل الارتفاع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وأضافت السلطة أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.635- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.835 لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها خلال فصل الشتاء الجاري.

ومما يذكر أن انخفاض منسوب المياه مرده انحباس الأمطار، وضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة طبرية عذبة المياه، تُعدّ ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

بودكاست عرب 48

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#حالة الطقس
#شتاء
#أمطار

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