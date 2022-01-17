اتهام 4 أشخاص من شفاعمرو بتجارة وحيازة الأسلحة

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة لائحة اتهام ضدّ أربعة أشخاص من شفاعمرو، وهُم عز الدين سواعد (29 عامًا)، وأحمد جويد (29 عامًا)، ومحمد جويد (28 عامًا)، ومهران أبو مريس (40 عامًا)، نسبت إليهم تهم أسلحة مختلفة منها شراء الأسلحة وحيازتها ونقلها وإطلاق النار.

وقدّمت النيابة العامّة طلبًا لتوقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدّهم.

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهمين تربطهم علاقة قرابة وصداقة مع بعضهم البعض، ومع شخص آخر من مناطق السلطة الفلسطينية. قام أحد المتهمين بحيازة رشّاش وإخفائه في منطقة وعرة مفتوحة، كما قام اثنان من المدّعى عليهم بشراء جزء علوي من قطعة سلاح من يركا، مناسبة لبندقية M16، وبعد عدة أشهر اشترى أحد المتهمين من الشخص من السلطة الفلسطينية جزءًا سفليًا مناسبًا لأداة شبيهة ببندقية M16. علاوة على ذلك، قام المدّعى عليه بالجمع بين أجزاء الذراعين العلوية والسفلية، وتركيب بندقية M16، وقام المدّعى عليه بإخفاء السلاح في منطقة مفتوحة بالقرب من شفاعمرو، وبعد فترة قام بنقله ودفنه في منطقة مكشوفة قرب قرية الكعبية في الطريق الواصل بين هردوف وعدي".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "الأربعة اشتروا عدة قطع من الأسلحة من شخص من السلطة الفلسطينية، ومن آخرين، وشراء أسلحة من بعضهم البعض، مقابل عشرات آلاف الشواقل. وقد تمّ شراء رشّاشات وأسلحة متنوّعة، والكثير من الذخيرة خلال السنوات الأخيرة. وكان المدّعى عليهم في كل مرة يتمّ فيها شراء صفقة سلاح من بيع أو شراء يجرّبون السلاح بإطلاق النار من خلاله في مناطق وعرة".