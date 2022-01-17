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استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 23:21

استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 
برد قارس مستمر في البلاد ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يستمرّ البرد القارس الذي تشهده البلاد في الأيام المقبلة، مصحوبا بأمطار، يبدأ هطولها شماليّ البلاد الثلاثاء، ليشتدّ ويمتدّ تدريجيًّا إلى وسط البلاد.

ويُتوقَّع أن تهطل الأمطار، الأربعاء، في جنوبيّ البلاد، حيث يسود تخوُّف من حدوث فيضانات وسيول.

وستسقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان السوريّ المحتلّ، ابتداء من الثلاثاء. وهناك احتمال كذلك أن تهطل الثلوج في مرتفعات الجليل ووسط البلاد أيضا.

("أ ب")

ويكون الجوّ الثلاثاء، غائما جزئيا حتى صاف، وسيظل الطقس أكثر برودة من المعتاد، وتبدأ الأمطار بالهطول ليلا بشكل متقطِّع، مصحوبةً بعواصف رعدية، وبخاصة في شماليّ البلاد، لتمتدّ تدريجيا على طول السهل الساحلي. كما ستشتدّ الرياح تدريجيًا.

ويوم الأربعاء، من المتوقع أن تهطل الأمطار من حين لآخر من شماليّ البلاد حتّى النقب. وسوف تتساقط الثلوج على جبل الشيخ وفي مرتفعات الجولان الشمالية المحتلة. وفي فترة ما بعد الظهر، قد يكون هناك ثلوج خفيفة في الجليل ووسط البلاد أيضا. كما تهبّ رياح عاتية على معظم مناطق البلاد، في حين تستمرّ البرودة.

يافا ("أ ب")

أما الخميس، فسيكون باردًا وغائمًا جزئيًا، وفي الصباح قد يستمرّ هطول أمطار خفيفة، وبخاصة في وسط البلاد وفي الجنوب.

ومن المتوقّع أن يكون يوم الجمعة المقبل صافيا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن سيظلّ الطقس أكثر برودة من المعتاد، إذ إنه سينخفض إلى أقلّ من معدّله العامّ.

ويُتوقّع أن تكون درجات الحرارة، ليلة الإثنين، والثلاثاء في البلاد، على النحو التالي:

في القدس المحتلّة من درجة واحدة الليلة حتّى 8 درجات بعد ظهر الثلاثاء.

وفي يافا تتراوح درجات الحرارة، بين 6 درجات الليلة، وحتّى 14 درجة الثلاثاء.

وفي حيفا تتراوح درجات الحرارة، بين 7 الليلة، حتّى 12 درجة الثلاثاء.

وتتراوح درجات الحرارة في صفد، بين درجة مئوية واحدة و6 درجات.

وفي الناصرة تتراوح درجات الحرارة بين 3 و12 درجة.

وتتراوح درجات الحرارة في بئر السبع بين درجة مئوية واحدة و12 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 4 و15 درجة في اللد.

بودكاست عرب 48

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