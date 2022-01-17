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تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 12:03

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة
من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

تظاهر العشرات من العاملين في قطاع السياحة، قبالة مكتب السياحة الحكومي بالقرب من ساحة المدينة في الناصرة، اليوم الإثنين.

وشارك في التظاهرة وكلاء ومرشدو سياحة، وأصحاب بيوت ضيافة، وسائقو حافلات سياحية، وأصحاب محال بيع التذكاريات، وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمطالبهم وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بسياسة الحكومة تجاه قطاع السياحة، وهتفوا "تعويضات تعويضات"، وتحدثوا عبر مكبرات الصوت عما تكبده هذا القطاع من خسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وسننشر في "عرب 48" تقريرا مفصلا حول أزمة قطاع السياحة في ظل انتشار جائحة كورونا.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#كورونا
#سياحة
#وقفات احتجاجية

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

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