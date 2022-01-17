تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة بالناصرة

تظاهر العشرات من العاملين في قطاع السياحة، قبالة مكتب السياحة الحكومي بالقرب من ساحة المدينة في الناصرة، اليوم الإثنين.

وشارك في التظاهرة وكلاء ومرشدو سياحة، وأصحاب بيوت ضيافة، وسائقو حافلات سياحية، وأصحاب محال بيع التذكاريات، وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة الإسرائيلية لمطالبهم وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا.

#الناصرة تظاهرة احتجاجية للعاملين في السياحة pic.twitter.com/ixUTQLlbA4 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 17, 2022

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بسياسة الحكومة تجاه قطاع السياحة، وهتفوا "تعويضات تعويضات"، وتحدثوا عبر مكبرات الصوت عما تكبده هذا القطاع من خسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وسننشر في "عرب 48" تقريرا مفصلا حول أزمة قطاع السياحة في ظل انتشار جائحة كورونا.