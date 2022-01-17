حالة الطقس: صاف وشديد البرودة

يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق و يتوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وهذه ألليلة، يكون الجو شديد البرودة ويتوقع تشكل الصقيع و الانجماد في معظم المناطق.

وغدا، الثلاثاء،يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر. واعتبارا من ساعات المساء تنشط سرعة الرياح تدريجيا، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على المناطق الشمالية.

وبعد غد، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

