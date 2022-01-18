  2. محليات
  3. أخبار محلية

ارتفاع جدي ومقلق في إصابات كورونا ببلدات عربية

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 11:45

ارتفاع جدي ومقلق في إصابات كورونا ببلدات عربية
تطعيم ضد كورونا في البلاد (دائرة الصحة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تواصل الارتفاع الجدي والمقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدات عربية، اليوم الثلاثاء.

وتبين من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن 1680 إصابة نشطة بكورونا في مدينة الناصرة، وفي المغار 432، وفي سخنين 337، وفي عرابة 172، وفي الطيبة 504، وفي رهط 418 إصابة نشطة لغاية اليوم.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها بلدية أم الفحم، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا في المدينة بلغ 649 إصابة، وأن عدد الإصابات الجديدة التي شُخّصت، صباح اليوم، 60 إصابة، في حين بلغ عدد المتطعمين بالجرعة الأولى 35467، وعدد المتطعمين بالجرعة الثانية 30146، وعدد المتطعمين بالجرعة الثالثة 15599.

وتحوّلت مدينة أم الفحم، حديثا، إلى اللون الأحمر، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وفي مدينة الطيرة، بلغ المُصابين بعدوى كورونا، لغاية اليوم، 544 مصابا. ودعت بلدية الطيرة إلى أخذ التطعيمات لمواجهة المتحورة الجديدة 'أوميكرون'، وذلك في محطة التطعيمات في ثاعة "أشكول بايس" على اسم محمد منصور، اليوم من الساعة 15:00 ولغاية 19:00.

بودكاست عرب 48

#مستجدات كورونا
#أم الفحم
#الطيرة
#بلدات عربية

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة
حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة

2022-01-18

تمرير قانون تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) لكبار السن
تمرير قانون تجديد تلقائي لتخفيض ضريبة المسقفات (الأرنونا) لكبار السن

2022-01-18

استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 
استمرار موجة البرد القارس... واحتمال تساقُط ثلوج 

2022-01-17

الأكثر قراءة

قتلى وجرحى بانفجارات أبو ظبي والحوثي يتحدث عن عملية بالإمارات

قتلى وجرحى بانفجارات أبو ظبي والحوثي يتحدث عن عملية بالإمارات

2022-01-17
الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها

الشيخ جراح: عائلة الصالحية تتصدى لإخلاء منزلها

2022-01-17
السودان: مقتل 7 متظاهرين ودعوة إلى عصيان مدنيّ شامل

السودان: مقتل 7 متظاهرين ودعوة إلى عصيان مدنيّ شامل

2022-01-17
استشهاد سليمان الهذلين متأثرا بإصابته دهسا من قبل الاحتلال

استشهاد سليمان الهذلين متأثرا بإصابته دهسا من قبل الاحتلال

2022-01-17
شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

شهيد برصاص مستوطن قرب بيت لحم

2022-01-17