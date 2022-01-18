ارتفاع جدي ومقلق في إصابات كورونا ببلدات عربية

تواصل الارتفاع الجدي والمقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدات عربية، اليوم الثلاثاء.

وتبين من المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة أن 1680 إصابة نشطة بكورونا في مدينة الناصرة، وفي المغار 432، وفي سخنين 337، وفي عرابة 172، وفي الطيبة 504، وفي رهط 418 إصابة نشطة لغاية اليوم.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها بلدية أم الفحم، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا في المدينة بلغ 649 إصابة، وأن عدد الإصابات الجديدة التي شُخّصت، صباح اليوم، 60 إصابة، في حين بلغ عدد المتطعمين بالجرعة الأولى 35467، وعدد المتطعمين بالجرعة الثانية 30146، وعدد المتطعمين بالجرعة الثالثة 15599.

وتحوّلت مدينة أم الفحم، حديثا، إلى اللون الأحمر، وفقا لخطة "رَمزور"، وهي الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا.

وفي مدينة الطيرة، بلغ المُصابين بعدوى كورونا، لغاية اليوم، 544 مصابا. ودعت بلدية الطيرة إلى أخذ التطعيمات لمواجهة المتحورة الجديدة 'أوميكرون'، وذلك في محطة التطعيمات في ثاعة "أشكول بايس" على اسم محمد منصور، اليوم من الساعة 15:00 ولغاية 19:00.