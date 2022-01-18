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بعد استئناف "عدالة": إلغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 17:18

بعد استئناف "عدالة": إلغاء الحبس المنزلي للناشطة هناء ظاهر
المحكمة في الناصرة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

عقدت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم بواسطة المحامي، ربيع إغبارية، من مركز "عدالة" بشأن الاعتقال المنزلي للناشطة هناء ظاهر من المدينة.

ووفقا لعدالة، فإن الشرطة تراجعت عن قرار الاعتقال المنزلي، فيما قررت قاضية المحكمة إلغاء الحبس المنزلي للناشطة ظاهر.

وعقب مركز "عدالة" عقب قرار المحكمة بالقول إن "تراجع الشرطة وقرار محكمة الصلح يفسران تمادي الشرطة الإسرائيلية عموما ومحطة المسكوبية في الناصرة على وجه الخصوص حينما يدور الحديث عن مواطنين فلسطينيين".

وأشار إلى أن "الشرطة تتمادى بوضع القيود والشروط دون أي مرجعية قانونية بغية القمع والإسكات".

وشدد "عدالة" على أنه "سيستمر بالنضال ضد سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد، والدفاع عن الحريات الجماعية والفردية للتعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والاحتجاج".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#هناء ظاهر
#الحبس المنزلي
#مركز عدالة

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