مجد الكروم: اللجنة الشعبية تدعو لوقفة احتجاجية ضد الاعتداءات على المحال التجارية والمنازل

دعت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الأهالي للمشاركة في وقفة احتجاجية، يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا، أمام مركز الشرطة بسبب تقاعسها في أعقاب موجة جديدة من العنف والاعتداءات على المحال التجارية والمنازل المأهولة.

وشهدت مجد الكروم موجة جديدة من العنف والاعتداءات على المحال التجارية والبيوت، وإطلاق نار، واقتحام للمنازل والاعتداء على أهلها وتهديدهم بالسلاح وترويعهم، بهدف السرقة وابتزاز الأموال.

وأكدت اللجنة الشعبية أن "بلدتنا تشهد، في الفترة الأخيرة، موجة جديدة من العنف والاعتداءات على المحلات التجارية والبيوت السكنية، من إطلاق نار، واقتحام المنازل والاعتداء على أهلها وتهديدهم بالسلاح وترويعهم، بهدف السرقة أو ابتزاز الأموال".

وأضافت أن "هذا التصعيد الواضح يظهر فقط سوء الأوضاع التي وصلنا إليها، من فقدان الأمان في بيوتنا وانعدام الرادع، وكل هذا يحدث تحت أنظار ومسامع الشرطة التي لا تحرك ساكنا، وتثبت في كل مرة تخاذلها وتقاعسها في محاربة الجريمة والقبض على المتورطين، هذه الشرطة التي ادعت أنها افتتحت مراكزها في القرى العربية لتوفير الأمان، هي في الحقيقة ليست إلا مراكز للتشغيل، بل ويمكن أن تكون متورطة مع أولئك المجرمين لتخريب قرانا وحياتنا".

وختمت اللجنة الشعبية في مجد الكروم بالقول: "إننا نتهم الشرطة بالتواطؤ الواضح، ونحمّل المسؤولية عما يحدث في قريتنا، ولهذا يجب أن نتصدى لهذا النهج وهذه السياسة، وعليه فإن اللجنة الشعبية تدعو إلى تجديد التظاهر أمام مركز الشرطة أسبوعيا، وندعو أهلنا للتجند معنا والاحتجاج على هذه الأوضاع، فلا يمكن لنا السكوت ومشاهدة ما يحدث دون اكتراث، فالصمت يعني القبول والرضا بهذه الحال. وبهذا ندعوكم، يوم الجمعة القادم، الساعة الثالثة عصرا، لوقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة".