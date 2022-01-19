  2. محليات
  3. أخبار محلية

"عدالة": شركة الكهرباء تعاقب أهالي النقب "جماعيًّا" على خلفية الاحتجاجات

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 22:41

"عدالة": شركة الكهرباء تعاقب أهالي النقب "جماعيًّا" على خلفية الاحتجاجات
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رفضت شركة الكهرباء، إصلاح أعطال كهربائية في بلدات عربية في النقب، بحسب ما أفاد مركز "عدالة" الحقوقيّ في بيان أكّد من خلاله أن بعض المنازل العربية في النقب، دون كهرباء لليوم الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن ذلك "عقوبة جماعية بسبب الاحتجاجات" التي شهدها النقب مؤخرا، احتجاجا على محاولات التهجير المستمرّة من قِبل السلطات الإسرائيلية، بذرائع وحجج عدّة.

وأكد "عدالة" في البيان الذي أصدره مساء الأربعاء، أنّه "تلقى توجهات حول فصل الكهرباء عن عدة أحياء في بلدات عربية من النقب، مثل شقيب السلام وتل السبع ورهط وعرعرة والكسيفة وحورة وقرى أخرى، وأشار مواطنون من النقب في إفاداتهم إلى أنهم حاولوا التواصل مع شركة الكهرباء بخصوص العطل ورد الشركة كان: ’أنه لا توجد موافقة للدخول إلى البلدات العربية بالنقب’".

وأوضح أنه "أبرق الأربعاء، رسالة طارئة إلى المدير العام لشركة الكهرباء الإسرائيلية، عوفر بالوخ والمستشارة القضائية للشركة، نافو ياعيل وطالبهما فيها بالعمل الفوري لمعالجة الأعطال التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات، في بلدات عربية بالنقب، وحتى أيام متتالية في بلدات أخرى".

ووفق البيان، أشارت الرسالة إلى أن "استمرار رفض شركة الكهرباء الدخول إلى البلدات العربية في النقب والقيام بواجباتها، أدى إلى أن الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من السكان يعانون حاليًا دون كهرباء، بعضهم دون كهرباء لليوم الرابع على التوالي، مما يمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي واعتيادي".

انتهاك لحقّ أهل النقب في العيش بكرامة

وذكر "عدالة" في توجّهه أن "الكهرباء هي مركب أساسي للإنسان لممارسة حياة طبيعية، على الأخص في هذه الأيام الأشد بردًا في العام، وفي فترة تضاعف حالات المصابين بجائحة كورونا، وانتقال التعليم المدرسي من الوجاهي إلى التعلُّم عن بُعد، إذ أن قطع الكهرباء بهذه الأوضاع تحديدًا لا يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل انتهاك لحقه في العيش بكرامة، وحقه بالصحة والسلامة، وكذلك حق التربية والتعليم".

وأضاف "عدالة" أنّ "الإشاعات والبيانات التي تلفقها شركة الكهرباء دون أي أساس، هدفها تعزيز الرأي العام العنصري ضد المواطنين البدو في النقب كسكان عنيفين وعدوانيين، وأن استمرار الامتناع عن دخول البلدات والتجمعات البدوية بناءً على هذه الادعاءات الكاذبة، وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية وهم بأمَس الحاجة لها، دون الالتفات للنساء والأطفال والمرضى وكبار السن؛ ما هي الا عقوبة جماعية لآلاف، بل وعشرات الآلاف من المواطنين على خلفية الاحتجاجات التي وقعت في النقب الأسبوع الماضي".

بودكاست عرب 48

#شرطة الكهرباء
#أعطال كهربائية
#النقب
#بلدات عربية في النقب

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

والدة معتَقَل من النقب: لم أرَه حتى الآن... والخوف يلاحِق أبنائي
والدة معتَقَل من النقب: لم أرَه حتى الآن... والخوف يلاحِق أبنائي

2022-01-19

النقب: المتابعة تدعو لاجتماع طارئ السبت ولاستئناف الحراك الشعبيّ
النقب: المتابعة تدعو لاجتماع طارئ السبت ولاستئناف الحراك الشعبيّ

2022-01-19

خلاف على شروط الاعتراف بقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب
خلاف على شروط الاعتراف بقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب

2022-01-19

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

2022-01-18
أربعون عاما في الأسر: ماهر يونس ثاني أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية

أربعون عاما في الأسر: ماهر يونس ثاني أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية

2022-01-18
إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

2022-01-18
حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة

حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة

2022-01-18

"بيغاسوس" يصل الأردن... "جهات داخلية" متورّطة

2022-01-18