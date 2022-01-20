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النقب: إصابة خطيرة لعامل بصعقة كهربائية

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 09:18

النقب: إصابة خطيرة لعامل بصعقة كهربائية
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (25 عاما) صباح اليوم، الخميس، بصعقة كهربائية في أثناء عمله بورشة بناء في "نؤوت حوفاف" في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

واستُدعيت إلى المكان طواقم طبيّة من مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#عمال
#ورش بناء
#صعقات كهربائية
#حوادث العمل
#النقب

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