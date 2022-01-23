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اتهام 22 شخصا غالبيتهم من كفر قاسم بتجارة السلاح والمخدرات

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 17:42

اتهام 22 شخصا غالبيتهم من كفر قاسم بتجارة السلاح والمخدرات
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، لائحتي اتهام ضد 22 شخصا بعد اعتقالهم بواسطة عميل سري للشرطة الإسرائيلية في جرائم تتعلق بالمخدرات والسلاح.

ويستدل من لائحتي الاتهام أن "مجمل صفقات السلاح التي أبرمت بين المتهمين والعميل السري بلغت 715 ألف شيكل، فيما بلغ مجمل صفقات المخدرات 180 ألف شيكل. وذلك في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2020 لغاية كانون الثاني/يناير 2022، حيث عمل العميل السري للشرطة بهدف تنفيذ معاملات مراقبة لتجارة الأسلحة والمخدرات".

وجاء في لائحة الاتهام الأولى "خلال الفترة نفسها كان المتهمين يقومون بالإتجار بالأسلحة والذخائر، ونسبت إلى 16 متهما الضلوع في جرائم مختلفة في مجال الأسلحة وهم جميعهم من سكان كفر قاسم باستثناء واحد من الضفة".

وأضافت أن "العميل السري عرف نفسه على أنه كان مهتما بشراء أسلحة مختلفة منهم، إذ قام المتهمون بتزويده بالأسلحة مقابل مبالغ مالية محددة بين الطرفين فيما يتعلق بكل صفقة، وبعض الصفقات كانت بين العميل السري وأحد المتهمين بينما شملت الصفقات الأخرى عددا من المتهمين الآخرين حيث تم إبرامها مع العميل السري لغرض تنفيذ الصفقة، علمًا أن المتهمين في بعض الحالات قدموا له صورا لتزويدهم بالأسلحة التي بحوزتهم حتى ينال إعجابه ويختار الأسلحة التي يريد شراؤها منهم، وفي حالات أخرى ومن أجل الإثبات للعميل السري أن السلاح المباع بحالة جيدة أطلق المتهمون النار بقوة من السلاح أحيانا في مناطق مأهولة بالسكان وبطريقة يمكن أن تعرض حياة المواطنين للخطر، وقد جرى إحضار بعض الأسلحة التي بيعت للوكيل من قبل بعض المتهمين من مناطق الضفة، حيث وصلت قيمة الصفقات إلى 715 ألف شيكل".

ونسبت لائحة الاتهام الأخرى إلى 6 أشخاص بينهم 5 من سكان كفر قاسم والأخير من اللد، تتضمن تهما مختلفة في المخدرات.

وحسب لائحة الاتهام فإن "العميل السري نفسه قدم نفسه على أنه مهتم بشراء مخدرات خطيرة مثل الكوكايين والاكستازي، بينما قام المتهمين بتزويده بالمخدرات بناء على طلبه ومقابل مبالغ مالية تحدد بين الطرفين قبل كل صفقة، كما جاء في لائحة الاتهام بمبلغ 180 ألف شيكل".

بودكاست عرب 48

#اتهام
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#سلاح
#مخدرات
#وكيل سري

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