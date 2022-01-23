الحبس لمدة 21 عاما لقاتل زوجته من عكا

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، الحبس لمدة 21 عاما على محمد خليل لبابيدي (40 عاما) من مدينة عكا، على خلفية ارتكابه جريمة قتل زوجته إيمان أحمد عوض (26 عاما).

كما فرضت المحكمة على المُدان بجريمة قتل زوجته في العام 2018 دفع تعويضات قدرها 258 ألف شيكل.

وجاء قرار المحكمة، اليوم، بعد "تسوية ادعاء" بين النيابة ومحامي المتهم.

وعلى الرغم من محاولات الزوج نفي اقترافه الجريمة في البداية، إلا أنه سرعان ما اعترف خلال التحقيق معه بقتله لزوجته، على خلفية علاقة متوترة بينهما.

وكان لبابيدي، والد لابنتين، قد ترك منزله قبل نحو 4 أعوام وانتقل للسكن مع زوجته الجديدة إيمان أحمد عوض، لكنه قتلها بعد أشهر عدة طعنا بالسكين.

وكانت النيابة العامة قد قدمت، يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2019، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد محمد خليل لبابيدي من عكا، على خلفية ارتكابه جريمة قتل زوجته إيمان أحمد عوض، مرفقة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم أقدم على قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد في أعقاب توتر العلاقة بينهما".

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018، الساعة الحادية عشر ظهرا، عاد المتهم إلى منزله في شارع 'هرتسوغ 4' بعكا، حينها كانت المغدورة في المنزل، وأخذ سكينا كان قد أحضرها قبل 3 أيام إلى المنزل، ثم قصد زوجته التي تواجدت في غرفة النوم آنذاك، وأقدم على ذبحها من عنقها في الوقت الذي حاولت فيه المغدورة الدفاع عن نفسها".

وأضافت أنه "بعد وقوع الجريمة، حاول المتهم تبرئة نفسه وإخفاء تورطه فيها بهدف التشويش على مجريات التحقيق، إذ قام برمي أداة الجريمة وملابسه في حاوية قمامة، كما قام بإرسال عدة رسائل نصية من هاتف زوجته إلى هاتفه وأفراد عائلتهما، ثم سافر إلى عدة أماكن بعد ارتكاب الجريمة".