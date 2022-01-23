منسوب المياه في بحيرة طبرية يواصل الارتفاع

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بنحو 2 سم، في اليوم الأخير، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت، حديثا، من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة.

وأوضحت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.585- تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 1.785 لامتلائها بشكل تام.

ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها خلال فصل الشتاء الجاري.

هذا، ومما يذكر أن انخفاض منسوب المياه مرده انحباس الأمطار، وضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.