إصابة امرأة وطفلة بانفجار سيارة في رحوفوت

أصيبت امرأة وطفلة رضيعة بجروح متفاوتة وذلك جراء انفجار مركبة صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة رحوفوت، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الانفجار.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابات جراء انفجار مركبة في شارك الكرمل في بلدة رحوفوت، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية لامرأة وطفلة.

ووفقا للطواقم الطبية، فإن الحديث يدور عن امرأة حامل (29 عاما)، أصيبت بجروح بين خطيرة ومتوسطة، وطفلة عمرها سنة ونصف أصيبت بجروح بين المتوسطة والطفيفة، حيث تم نقل المرأة والطفلة إلى مستشفى "كابلان"، لاستكمال العلاج.

من جانبها، أغلقت الشرطة مكان الانفجار، حيث قام طاقم التحقيق الجنائي وخبير المتفجرات بفحص المركبة المستهدفة وجمع الأدلة من مكان الانفجار، الذي يرجح أنه قوع لدوافع وخلفية جنائية.