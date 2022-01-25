مصرع مسنة بصعقة كهربائية في الناصرة

توفيت مسنة (76 عاما) من سكان مدينة الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بصعقة كهربائية في منزلها، أمس الإثنين.

ونقلت المسنة إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، وهي بحالة حرجة للغاية وتحت عمليات إنعاش متقدمة، إلا أنها فارقت الحياة لاحقا.

وحسب المعلومات المتوفرة، استدعيت طواقم الإسعاف إلى منزل المسنة في أحد أحياء المدينة، إذ وجدها المسعفون دون حراك ونبض، وبدت عليها علامات تعرضها لصعقة كهربائية.

وأجرى المسعفون عمليات إنعاش في محاولة لإنقاذ حياة المصابة، وقاموا بنقلها إلى مستشفى الناصرة، وأعلن الأطباء في المستشفى وفاة المسنة متأثرة بإصابتها، لاحقا.

وقال الناطق بلسان مستشفى الناصرة الإنجليزي، إبراهيم بشناق، لـ"عرب 48" إن "المسنة وصلت، مساء أمس، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف من مؤسسة 'نجمة داود الحمراء' وسط محاولات لإنعاشها، وبعد فشل كل الجهود لم يكن أمام الأطباء سوى إعلان وفاتها. وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث".