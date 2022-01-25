660 مصابا خلال يوم: 3825 حالة نشطة بكورونا في أم الفحم

سجلت مدينة أم الفحم 660 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد؛ وفقا لمعطيات البلدية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لبلدية أم الفحم أن "الإصابات النشطة بلغت 3825، بعد تشخيص 660 إصابة جديدة في اليوم الأخير".

وأضاف أن "المدينة في المنطقة الحمراء بعلامة 10 حسب المؤشر الضوئي لكورونا".

ولفت إلى أنه "أجري خلال اليوم الأخير 2705 فحوصات، فيما يلزم 1493 مواطنا العزل الصحي".

وشددت الدوائر الصحية على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والحصول على التطعيمات للوقاية من عدوى كورونا، محذرة من انتشار سريع للمتحورة الجديدة "أوميكرون" التي بدأت بالتغلغل بين الناس، إذ ازدادت أعداد المُصابين في البلاد بشكلٍ مُقلق، في الأيام الأخيرة.

يذكر أن محطات التطعيم ضد فيروس كورونا، ومحطات الفحوصات في البلاد، تستقبل الراغبين بالحصول على التطعيم، والراغبين بإجراء الفحوصات.