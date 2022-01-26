أم الفحم: دعوة شركة الكهرباء لعدم الاستهتار بالمجتمع العربي

أبرق رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي محاميد، أمس الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهارار، طلب تدخلها لدى شركة الكهرباء القُطرية، لحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في عدد من الأحياء في المدينة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعدم إصلاح الخلل بصورة جذرية.

وذكرت بلدية أم الفحم أن "شركة الكهرباء تدّعي في بيانها الذي أصدرته للإعلام بهذا الخصوص أن مشاكل انقطاع الكهرباء المتكررة جاءت نتيجة للاستهلاك الكبير في ظل موجة برد شديدة وهطول أمطار بكميات، وأن الاستهلاك الكبير والمشاكل المتكررة هي نتيجة وجود وصلات كوابل كهرباء غير قانونية لعدد من البيوت في هذه الأحياء".

وأكد رئيس البلدية في رسالته التي بعث بنسخ عنها إلى عدد من المسؤولين، بينهم مدير عام شركة الكهرباء، عوفر بلوخ، أن شركة الكهرباء توجه المواطنين الذين يتصلون بها على رقم الطوارئ 103 إلى البلدية، بادعاء كذلك أن البلدية هي العنوان.

وطالب رئيس البلدية، شركة الكهرباء، بـ"وقف الاستهتار بالمجتمع العربي، وأنهم كمواطنين في هذه البلاد، يجب أن يحصلوا على خدمات مماثلة لتلك المقدمة للمجتمع اليهودي، خاصة في ظل موجة الصقيع والأمطار الغزيرة التي تعصف بالمنطقة، وفي ظل وجود أناس كبار في السن يرقدون في بيوتهم وبحاجة إلى تدفئة، ومرضى بحاجة إلى استعمال أجهزة طبية، وطلاب في بيوتهم يدرسون عبر تطبيق زوم بسبب عدوى كورونا".

استعداد للمنخفض الجوي

دعت بلدية أم الفحم سكان المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام، بسبب حالة الطقس العاصفة، إذ من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح وعواصف قوية وثلوج في المناطق المرتفعة. وناشدت البلدية أهالي المدينة بأن "يكونوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ، لا قدر الله، خاصة فيما يتعلق بأسطح المنازل وفحص وتثبيت خزانات المياه وصحون الفضائيات، وكل شيء قابل لأن يتحرك من مكانه على أسطح المنازل".

وأكدت بلدية أم الفحم أنها "في حالة جاهزية تامة لأي طارئ، ويمكن التوجه في الحالات الضرورية على رقم هاتف مركز الطوارئ والخدمات البلدي 8701* والذي يعمل على مدار الساعة".

وحذرت البلدية المواطنين ودعتهم لـ"الانتباه أكثر من أفران الحطب والغاز، وعدم ترك المدافئ قريبة من المواد القابلة للاشتعال، خاصة لدى المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وأخذ التجهيزات لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي".