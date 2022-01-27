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إصابتان في حادث طرق قرب اللقية

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 11:20

إصابتان في حادث طرق قرب اللقية
من مكان الحادث قرب اللقية، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وآخر في الثلاثينيات من عمره، بجروح متوسطة، من جراء حادث طرق وقع بين سيارين خصوصيتين على شارع 31 بالقرب من بلدة اللقية لاتجاه مفرق السقاطي (شوكت) في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

واستدعيت إلى مكان الحادث طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" وقدمت العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهما على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج الطبيّ اللازم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن شابين من مدينة عرابة البطوف، لقيا مصرعيهما في حادث طرق مروع وقع بالقرب من قرية الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم.

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#اللقية
#النقب
#سيارات
#حوادث الطرق
#شارع 31

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