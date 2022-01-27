  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام: رفضوا إدخاله للمقهى الليلي فعاد وأطلق النار

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 11:50

اتهام: رفضوا إدخاله للمقهى الليلي فعاد وأطلق النار
موقع الجريمة (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب علاء خاسكية (27 عاما) من مدينة عكا، نسبت إليه "محاولة قتل، وحيازة ونقل سلاح، عرقلة الإجراءات القضائية".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "قبل نحو شهر، رفض أفراد حراسة في مقهى ليلي يدعى 'أديسون' في حيفا إدخال المتهم وصديقه، بسبب حادثة كان ضالعا بها قبل أسبوع من ذلك اليوم. سافر خاسكية إلى عكا، تزود بمسدس وعادة سوية مع صديقه موسى عبد الهادي (21 عاما) إلى المقهى، وأطلق 9 عيارات نارية، على الأقل، صوب أفراد الحراسة، عن بعد نحو 20 مترا".

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن "أفراد الحراسة ردوا بإطلاق النار نحو الشابين وقتلوا صديق خاسكية، وهرب الأخير من المكان".

وذُكر أيضا أن "خاسكية اعتُقل بعد فحص جواز سفره في مطار اللد، بعد أن كان ينوي السفر بالطائرة إلى تركيا".

بودكاست عرب 48

#عكا
#حيفا
#لوائح اتهام
#مقاهي
#جنائيات
#علاء خاسكية
#موسى عبد الهادي

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابتان في حادث طرق قرب اللقية
إصابتان في حادث طرق قرب اللقية

2022-01-27

مصرع شابين من عرابة في حادث طرق مروّع
مصرع شابين من عرابة في حادث طرق مروّع

2022-01-27

اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي
اتهام شاب من الرامة بقتل رشا ستاوي

2022-01-27

الأكثر قراءة

إغلاق شوارع رئيسية وتقصير دوام مدارس استعدادًا للعاصفة

إغلاق شوارع رئيسية وتقصير دوام مدارس استعدادًا للعاصفة

2022-01-26
ماذا تعرف عن مربعانية الشتاء؟

ماذا تعرف عن مربعانية الشتاء؟

2022-01-26
اعتقال ضابط للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

اعتقال ضابط للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

2022-01-26
كوخافي يعترف بعملية توغل للجيش الإسرائيلي في

كوخافي يعترف بعملية توغل للجيش الإسرائيلي في "دولة مجاورة"

2022-01-26
تقرير إسرائيلي: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف رواتب الأسرى

تقرير إسرائيلي: إدارة بايدن اقترحت على عباس وقف رواتب الأسرى

2022-01-26