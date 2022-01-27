اتهام: رفضوا إدخاله للمقهى الليلي فعاد وأطلق النار

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب علاء خاسكية (27 عاما) من مدينة عكا، نسبت إليه "محاولة قتل، وحيازة ونقل سلاح، عرقلة الإجراءات القضائية".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "قبل نحو شهر، رفض أفراد حراسة في مقهى ليلي يدعى 'أديسون' في حيفا إدخال المتهم وصديقه، بسبب حادثة كان ضالعا بها قبل أسبوع من ذلك اليوم. سافر خاسكية إلى عكا، تزود بمسدس وعادة سوية مع صديقه موسى عبد الهادي (21 عاما) إلى المقهى، وأطلق 9 عيارات نارية، على الأقل، صوب أفراد الحراسة، عن بعد نحو 20 مترا".

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن "أفراد الحراسة ردوا بإطلاق النار نحو الشابين وقتلوا صديق خاسكية، وهرب الأخير من المكان".

وذُكر أيضا أن "خاسكية اعتُقل بعد فحص جواز سفره في مطار اللد، بعد أن كان ينوي السفر بالطائرة إلى تركيا".