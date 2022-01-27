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المحكمة العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري الإثنين

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 13:48

المحكمة العليا تنظر بالتماس الفنان محمد بكري الإثنين
محمد بكري في عرض لمسرحية "المتشائل"
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس المخرج والفنان محمد بكري، يوم الإثنين المقبل، وسط التفاف شعبي واهتمام إعلامي مع بكري وقضيته على خلفية إخراجه لفيلم "جنين جنين".

وعقد طاقم أصدقاء الفنان محمد بكري اجتماعا له، حديثا، وضع خلاله الاستعدادات الأخيرة لجلسة المحكمة العليا في القدس، يوم الاثنين المقبل الساعة 11 صباحا، إذ ستنظر المحكمة بالالتماس الذي قدّمه بكري على قرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة المركزية في اللد.

واتخذت في الاجتماع سلسلة من الخطوات التضامنية، أهمها، دعوة الجمهور الواسع للتواجد في المحكمة مساندة ودعما لبكري وضد الملاحقة السياسية بحق الفنانين والمبدعين بشكل عام، إذ سيتم ترتيب سفر منظم من مناطق مختلفة من البلاد يوم المحكمة.

كما أقر الاجتماع دعوة القيادات التمثيلية في المجتمع العربي وجمهور الفنانين والمبدعين لحضور جلسة المحاكمة، وتأكيد مشاركة واسعة لوسائل الإعلام لتغطية الحدث.

هذا، ودعا طاقم أصدقاء الفنان بكري للتفاعل مع حملة التضامن تحت شعار "لن نترك الحصان وحيدا"، من خلال مواصلة تنظيم أمسيات تضامنية، دفاعا عن بكري وضد سياسة كمّْ الأفواه، وسيشهد شهر شباط/ فبراير المقبل جملة من العروض في البلاد والضفة الغربية، أبرزها أمسية في قاعة بلدية رام الله، يوم 16 شباط 2022، ينظّمها طاقم الحملة بالتعاون مع مؤسسة محمود درويش - رام الله، وعدد من المؤسسات والأطر الفاعلة في الضفة الغربية.

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#محمد بكري
#جنين جنين
#المحكمة العليا
#لن نترك الحصان وحيدا

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