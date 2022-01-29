إضرام النار في سيارات بمجد الكروم وكفر ياسيف

أقدم جناة على إضرام النار في 3 سيارات ببلدة مجد الكروم، فيما شبت ألسنة النار بسيارة أخرى في كفر ياسيف، في حادثين منفصلين فجر اليوم، السبت.

وفي مجد الكروم، شبت النيران في 3 سيارات تعود ملكيتها لعضو المجلس المحلي، محمد إبراهيم مناع، ما أسفر عن إلحاق أضرار بها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

من مكان الحريق في مجد الكروم

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب عضو المجلس المحلي في مجد الكروم، وبدورنا سنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

وشهدت مجد الكروم، في الآونة الأخيرة، تفشيا للعنف والجريمة وعمليات مداهمة وسرقة لمنازل مأهولة، ما أثار استنكار واستياء الأهالي في البلدة.

وفي بلدة كفر ياسيف، شبّ حريق بسيارة خصوصية في موقف سيارات أرضي تابع لمبنى مكون من 8 طوابق.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "طواقم الإطفاء عملت على إخماد النيران إلى جانب إخراج الدخان من المكان والتأكد من عدم وجود عالقين".

وأضاف أنه "جرى إخلاء المبنى من السكان إلى حين الانتهاء من إخماد الحريق، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".