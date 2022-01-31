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أم الفحم: هدم جدران في حي عين إبراهيم

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 08:04

أم الفحم: هدم جدران في حي عين إبراهيم
الجرافات عند مفرق عين إبراهيم (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

دخلت جرافات الهدم التابعة للسلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم، متوجهة إلى منطقة معاوية وأراضي الروحة، لتنفيذ عمليات هدم وتجريف.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة وعناصر الوحدات الخاصة على شارع وادي عارة رقم 65 ، والطريق المؤدي إلى عين إبراهيم ومعاوية، ووفرت الحماية للشاحنات التي نقلت الجرافات التي تستعمل في تنفيذ عمليات الهدم.

وأفاد عدد من الأهالي أن الجرافات هدمت جدرانا في المكان.

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#أم الفحم
#عين إبراهيم
#الروحة
#جرافات
#هدم

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