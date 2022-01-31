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النقب: مصادرة أغنام لمواطنين في منطقة الخبو

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 11:46

النقب: مصادرة أغنام لمواطنين في منطقة الخبو
النقب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قامت ما تسمى "الدوريات الخضراء" بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية وطائرة مروحية، صباح اليوم الإثنين، بشنّ هجمة على المزارعين ومربّي المواشي في منطقة الخبو، والتي تقع في النقب الغربيّ، جنوبي البلاد.

وأفاد شهود عيان أن الدوريات صادرت مئات المواشي تعود لمواطنين عرب من النقب.

وناشد الأهل في المنطقة كافة القيادات العربية بـ"التحرك الفوري لوقف مصادرة المواشي، ووقف اعتداء الشرطة".

وشكا مربو الأغنام والإبل في النقب من استمرار المضايقات والملاحقات من قبل السلطات، وقالو إن "السلطات تغرّمنا إذا رعينا أغنامنا دون موافقتها. ولا تسمح لنا باستئجار المراعي من التجمعات اليهودية، دون مرافقة موظفي الوزارة".

وأضافوا أن "معاناة مربي المواشي تزداد بسبب تصعيد السلطات لممارساتها ضدنا وتجريف الأراضي ومصادرة المواشي".

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#النقب
#مصادرة المواشي

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