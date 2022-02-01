إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار بطمرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، بعد ساعات منتصف الليل.

وتلقت الشرطة بلاغا عن جرحى جراء إطلاق نار في طمرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي من مركز الزهراوي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشخصين ونقلهما بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية بأنه تم إطلاق النار صوب محل تجاري على الشارع الرئيسي في طمرة على يد ملثمين.

ونتيجة لإطلاق النار أصيب شخصين، شخص (30 عاما) بحالة خطيرة، وشخص آخر (16 عاما) وصفت جروحه بالمتوسطة.

وأغلقت الشرطة مكان الجريمة، وقامت بجمع الأدلة والبيانات من المكان، فيما قام عناصرها بنصب الحواجز ودوريات بحثا عن المشتبه بهم بجريمة إطلاق النار.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجراح خطيرة، جراء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة.

كما وقع تبادل إطلاق نار، بين دورية تابعة للشرطة ومجهولين اثنين، في قرية مجد الكروم، خلال مطاردة بوليسية أعقبت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلدة البعنة المجاورة.