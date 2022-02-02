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إصابة خطيرة لشخص سقط عن ارتفاع بالرملة

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 10:12

إصابة خطيرة لشخص سقط عن ارتفاع بالرملة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص (48 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو في مدينة الرملة، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طاقمي إنقاذ خلصا شخصا سقط من علو، من على سقف مبنى في الرملة، وحالته خطيرة.

وقدم طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وهو يعاني إصابات خطيرة في الرأس والظهر، ثم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 7 عمال لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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#الرملة
#سقط من علو

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