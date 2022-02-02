اللد: وقفة احتجاجيّة ضدّ هدم منزل عربيّ

وقف العشرات من أهالي مدينة اللد ونشطاء مساء اليوم الأربعاء، على دوار بيارة "شنير" احتجاجا على محاولة هدم بيت طارق محارب سواركة في مدينة اللد.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، وبخاصة ضد رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، كما وصفوه في إحدى اللافتات بالـ"عنصري".

مشاركون بالوقفة ("عرب 48")

وهتف المتظاهرون بشعارات مطالبين بحلول سكنية فورية للسكان العرب في المدينة، والكفّ عن المضايقات في المسكن، كما طالبوا بحماية البيت بكل ثمن.

وتسكن عائلة طارق محارب سواركة البيت منذ 20 سنة، ويسكن به 9 أنفار، وتدعي السلطات أن البيت بني على أرض زراعية.

عناصر شرطة في المكان ("عرب 48")

وشهد محيط التظاهرة استنفارا كبيرا من قبل الشرطة التي حشدت قواتها بالعشرات، وقامت بإغلاق عدد من المسالك المؤدية إلى التظاهرة.

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