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حيفا: إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 11:14

حيفا: إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت امرأة، في الستينيات من عمرها، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 10:20 حول تعرض عابرة سبيل لحادث دهس في حيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانت جروحا خطيرة في منطقتي الرأس وأطراف جسدها، فيما أصيب سائق السيارة (75 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الرأس".

وذكر مضمدان من مكان الحادث أنه "مع وصولنا إلى المكان عثرنا على المصابة على الشارع بمسافة بضعة أمتار عن السيارة، إذ عانت جروحا خطيرة في أنحاء جسدها، وعلى الفور قدمنا لها العلاجات الأولية وأيضا لسائق السيارة الذي أصيب برأسه وهو بحالة مستقرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#حوادث الدهس
#حيفا

حيفا: إصابة خطيرة لامرأة في حادث دهس

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