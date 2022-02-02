 عسفيا: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل نائل مصطفى

اعتقلت الشرطة مشتبهين في الثلاثينات والأربعينات من عمريهما من عسفيا، بضلوعهما في جريمة قتل نائل مصطفى (41 عاما) في البلدة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهما على ذمة التحقيق.

وادعت الشرطة اعتقال المشتبهين صباح اليوم، الأربعاء، ورجحت تنفيذ اعتقالات إضافية على خلفية الجريمة.

هذا، وتعود ملابسات الجريمة إلى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حينما تعرض الضحية نائل مصطفى لإطلاق نار داخل منزله، ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة آنذاك.