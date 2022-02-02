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وفاة عضو بلدية الناصرة سابقا علي زطمة

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 09:48

وفاة عضو بلدية الناصرة سابقا علي زطمة
المرحوم علي زطمة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي في مدينة الناصرة، فجر اليوم الأربعاء، عضو بلدية الناصرة سابقا علي زطمة.

ونعت العائلة فقيدها "الشخصية السياسية والاجتماعية ورجل الخير والإصلاح، الحاج علي إبراهيم زطمة (أبو زياد)، عن عمر ناهز 82 عاما. وعرف المرحوم كإنسان دمث الأخلاق، طيب القلب والمعشر، وكناشط سياسي ونصرواي على الساحة النصراوية كعضو بلدية سابق وقطريًا كان عضوًا في السابق في الحزب الديمقراطي العربي، صال وجال في المنصات وميادين النضال من أجل رفعة ومكانة ونيل حقوق مجتمعه، ولم يفوت أي فرصة للمشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية في مدينة الناصرة .كما لعب المرحوم دورًا كبيرًا وفعالاً في نشر المحبة والخير وتعزيز الروابط الاجتماعية وأواصر المحبة على المستويين المحلي والقطري".

وأضافت أن "المرحوم حرص إلى جانب هذا كله على القيام بواجبه العائلي والتربوي تجاه أبنائه وعائلته وكل معارفه. وقد خلف المرحوم أبناء وبنات رباهم على البر والخير والاستقامة والثقافة الوطنية والكرامة، وعلى التعامل الخلق والحسن، يشيد بهم كل من عرفهم وتعامل معهم".

هذا، وسيشيع جثمان الفقيد، اليوم الأربعاء عند صلاة الظهر، من بيته حي أم قبي - الكروم للصلاة عليه في مسجد النبي سعين، ليوارى الثرى في المقبرة القديمة التحتى في مدينة الناصرة.

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#الناصرة
#علي زطمة
#وفيات

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