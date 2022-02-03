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إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أحمد حجازي برصاص الشرطة

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 09:38

إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد أحمد حجازي برصاص الشرطة
جانب من الحضور في إحياء ذكرى استشهاد حجازي بطمرة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحيت مدينة طمرة، مساء أمس الأربعاء، الذكرى الأولى لاستشهاد ابنها، أحمد حجازي، الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، يوم 2 شباط/ فبراير 2021.

وأقيمت الأمسية المركزية لإحياء الذكرى في قاعة متنزه طمرة، بحضور جمهور غفير من قيادات وأهالي طمرة وعدد من أبناء المجتمع العربي.

وشملت الأمسية تلاوة من القرآن الكريم، وتحدث فيها كل رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، ورئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، والشيخ رائد صلاح.

ونظمت قبيل انعقاد الأمسية زيارة لضريح الشهيد أحمد حجازي في الحي الشمالي من طمرة.

يذكر أن الشهيد أحمد حجازي، طالب موضوع التمريض؛ كان متواجدا عند صديقه الطبيب محمد عرموش في منزله بطمرة للدراسة، مساء يوم 1 شباط/ فبراير 2021، وعند سماع صوت إطلاق النار خرجا لمعرفة ما يحدث، فأصابت رصاصة أطلقها أفراد الشرطة الإسرائيلية الشهيد حجازي في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته، في حين أصيب د. عرموش برصاصة في ساقه.

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#طمرة
#الشهيد أحمد حجازي
#لجان شعبية

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