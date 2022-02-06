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إضراب في مدرسة الشيخ سلمان الهزيل الشاملة برهط

تاريخ النشر: 06/02/2022 - 09:29

إضراب في مدرسة الشيخ سلمان الهزيل الشاملة برهط
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الشيخ سلمان الهزيل الشاملة (الإعدادية والثانوية) في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن إضراب شامل، بدءا من اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع مدرسة عرب الهزيل الابتدائية على خلفية عدم نقل الطلاب إلى مدرستهم.

ويتواصل الإضراب الشامل في مدرسة عرب الهزيل الابتدائية، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم نقل الطلاب، وذلك بعد نقل مسؤولية السفريات من مجلس القيصوم الإقليمي إلى "عنقود النقب الشرقي".

وبحسب المعلومات المتوفرة، أبلغت وزارة التربية والتعليم بلدية رهط بمسؤوليتها عن نقل الطلاب، إثر ضم منطقة سكن أهالي الطلاب من عرب الهزيل، وتحديدا عائلتي أبو سلامة وأبو كايد، بالقرب من شارع رقم 264 الذي تجري توسعته حاليا، إلى الخط الأزرق التابع لنفوذ بلدية رهط.

وصرحت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الشيخ سلمان الهزيل الشاملة أنه "منذ أسبوع، تم الإعلان عن الإضراب في مدرسة عرب الهزيل، وذلك بسبب عدم نقل طلابنا أبناء قوم أبو سلامة وقوم أبو كايد، وما زالت المشكلة، ولم يتم حلها حتى هذه اللحظة. ولذلك وتضامنًا مع إخوتنا وأهلنا، نعلن عن الإضراب المفتوح أيضًا في مدرسة ثانوية الشيخ سلمان الهزيل ومدرسة إعدادية الشيخ سلمان الهزيل حتى يتم حل القضية جذريًا ونهائيًا".

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