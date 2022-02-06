ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ9 سم خلال أيام

استمر منسوب المياه في بحيرة طبرية بالارتفاع بفعل تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأيام الأخيرة، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية واصل الارتفاع بسنتيمترات عدة منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

وارتفع منسوب المياه في طبرية بـ9 سم منذ يوم الخميس الماضي.

ووفقا لمعطيات السلطة فإن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 210.16- تحت سطح البحر، وينقص البحيرة 1.36 م لامتلائها بشكل كامل، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع في منسوب بحيرة طبرية بفعل تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار التي يتوقع الراصد الجوي هطولها في الأيام القريبة المقبلة ولغاية انتهاء فصل الشتاء الجاري.

ويعود انخفاض منسوب المياه إلى ضخ المياه من بحيرة طبرية، ونقلها إلى منطقة النقب، جنوبي البلاد، في مشروع المياه القُطري الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة طبرية عذبة المياه، تُعدّ ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.