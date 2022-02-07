شفاعمرو: السجن 18 عاما و10 سنوات لقاتلي سعيد حجيرات

فرضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الإثنين، حكما بالسجن 18 عاما على يحيى حجيرات و10 سنوات على عقاب قاسم وكلاهما من شفاعمرو، بعد اتهامهما بالضلوع في جريمة قتل الشاب سعيد حجيرات في تموز/يوليو 2019.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة السلاح والأذى المتعمد من خلال صفقة ادعاء اعترف بموجبها حجيرات بالقتل والآخر بالمساعدة على القتل، كما فرضت المحكمة عليهما دفع تعويض لعائلة الضحية بمبلغ 250 ألف شيكل.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المرحوم كان صديقا لعائلة من شفاعمرو نشب بينها وبين عائلة المتهمين خلافا حول علاقات زوجية وطلاق، وقد التقى المرحوم وصديقه في الشارع بالقرب من ميدان عصمان في المدينة بصديق آخر، حيث قاما بإيقاف سياراتهما وسط الشارع ما أدى إلى إغلاقه، في تلك اللحظة وصلت شقيقة المتهم وهي تقود سيارتها واعتقدت أن إغلاق الشارع جاء عمدا بسبب نزاع على خلفية الطلاق فبدأت مشادة كلامية بين المتواجدين هناك بعدها جرى فتح الطريق لتمر من المكان".

وجاء في لائحة الاتهام "بعدها وصلت شقيقة المتهم إلى منزل والدتها وأخبرت شقيقها ووالدتها أنه جرى إغلاق الطريق أمامها عمدا، فقرر يحيى حجيرات الانتقام إثر النزاع العائلي وممن قام بسد الطريق أمام شقيقه، فقام هو وعقاب قاسم بإطلاق النار على الضحية وصديقه حينما كانا يستقلان سيارة في منطقة الكسارة بشفاعمرو".