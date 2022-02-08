إحراق سيارات في سخنين

أحرق جناة مجهولون، الليلة الماضية، عدة مركبات غير مستعملة كانت مركونة أمام محل لبيع قطع السيارات في مدينة سخنين.

وأفاد شهود عيان أن الجناة أضرموا النار في السيارات في المنطقة الصناعية بالقرب من مكتب اتحاد جودة البيئة.

واستُدعيت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ، إذ عملت لساعات على إخماد ألسنة النار وعدم انتشارها في المكان.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

يذكر أن سخنين شهدت، في الآونة الأخيرة، موجة من أعمال العنف تخللها جريمة إطلاق نار على منازل ومركبات خصوصية ومحال تجارية.