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العنف والجريمة: حبس زوجته وضربها وفرض املاءاته

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 15:00

العنف والجريمة: حبس زوجته وضربها وفرض املاءاته
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، اليوم الأربعاء، شخصا، في الثلاثينيات من عمره، من إحدى بلدات الجليل، شمالي البلاد، بشبهة تعنيف زوجته.

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة مددت اعتقال زوج لغاية غد الخميس، بعد أن وجهت الشرطة إليه شبهات حبس زوجته في منزلهما المشترك، والاعتداء عليها، وفرض املاءاته على حياتها بشكل مطلق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه به هاجم بعنف شديد أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى باب منزله.

وفي سياق العنف ضد المرأة، مددت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون"، يوم السبت الماضي، اعتقال إبراهيم أبو لبن (37 عاما) من الرملة، لمدة ثمانية أيام، بشبهة محاولة قتل شقيقته لميس أبو لبن (26 عاما) في جريمة إطلاق نار، على ما يبدو، في اللد، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

8 قتلى بينهم امرأتان في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم، بلغ ثمانية قتلى، وهُم زيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل محمد حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

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#العنف ضد النساء
#تعنيف المرأة
#العنف والجريمة

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