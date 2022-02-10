أم الفحم: اعتقال مشتبه ومصادرة شيكات وأموال قدرها أكثر من مليون شيكل  

اعتقلت الشرطة شخصا من مدينة أم الفحم بشبهة غسل أموال، وأحالته إلى المحكمة اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنه "وصل أفراد شرطة سريون من مركز للشرطة في أم الفحم، أمس، لإجراء تفتيش داخل محل تجاري في المدينة، والذي عمل وفق الشبهات لتحويل الأموال وغسل الأموال دون تصريح من الدولة، كما هو مطلوب. ومع انتهاء التفتيش، تم ضبط شيكات بمبلغ يقدر بأكثر من 1,000,000 شيكل ومبلغ نقدي أكثر من 100 ألف شيكل وأدلة أخرى".

وأضافت أنه "ألقي القبض على صاحب المكان البالغ 47 عاما من سكان المدينة، بشبهة إدارة محل تجاري بدون ترخيص وغسل الأموال وإطلاق النار نحو محل تجاري آخر في المدينة. وتنوي الشرطة إحالته إلى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلبها لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق".

ومما يذكر أن الشرطة واصلت حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

هذا، وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.