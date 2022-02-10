  2. محليات
  3. أخبار محلية

الحراك النصراوي الفلسطيني: الوحدة الشعبية تمنع الهدم القادم

تاريخ النشر: 10/02/2022 - 07:38

الحراك النصراوي الفلسطيني: الوحدة الشعبية تمنع الهدم القادم
عمارة أبو جابر بالناصرة بعد أن هدمتها السلطات (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعا الحراك النصراوي الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف والتصدي للممارسات التي تصعّدها السلطات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في مختلف أنحاء البلاد. وأكد في تعقيبه على هدم عمارة مؤلفة من 3 طوابق تعود ملكيتها لعائلة أبو جابر بياطرة في مدينة الناصرة، فجر أمس الأربعاء، أن الوحدة الشعبية تمنع الهدم القادم.

وقال الحراك النصراوي الفلسطيني: "تستمر آليات الهدم والتهجير الإسرائيلية بممارسة دورها الإجرامي بحق شعبنا في كل مكان، وها هي ليلة أمس تبدأ أولى عملياتها في الناصرة بهدم مبنى عائلة أبو جابر النصراوية. هذه العمليات المتصاعدة في الآونة الاخيرة لتشمل جميع مناطق الوطن، تؤكد رؤية الناس الواعية فوق الساسة، أننا شعب فلسطيني يقبع تحت الاستعمار ولا فرق بين مناطق الحدود الوهمية، إلا بأدوات المستعِمر. ذات الآليات التي تهدم في نابلس والخليل وجنين وغزة والقدس، هي التي تُهجر وتهدم في النقب الصامد وأم الفحم ومقبرة القسام في حيفا والناصرة".

وأضاف أن "هذه المنظومة التي تسعى خائبة لمحاولة فرض سيطرتها وإرهابها على شعبنا، تصطدم دائمًا بوحدة شعبنا والتصاقنا بالأرض التي لن نتنازل عن شبر منها. ومن هنا، علينا أن نبني أكبر وأوسع وحدة صف جماهيرية بعيدة عن البهلوانيات السياسية العاجزة البائسة. معركتنا واضحة المعالم ولا تحتاج إلى التحليلات الفضفاضة. هنالك منظومة استعمارية تسعى جاهدة لتفريغ شعبنا من هويته الفلسطينية، وهنا شعب مستَعمَر فلسطيني سيبقى يقاوم بشتى الوسائل حماية لهويته وأرضه".

وحيّا الحراك النصراوي الفلسطيني "خطوة الإضراب التي بادرت إليها بلدية الناصرة"، وحث على "المبادرة لخطوات احتجاجية أخرى، لكيلا يتحول الإضراب إلى ساحة لتفريغ الغضب ونسيان القضية. فالاكتفاء بالإضراب دون الاستمرار في دفاعنا عن بلدنا وأراضينا لن يثني سلطات الاحتلال عن جرائمه، بل سيجعل من الهدم مشهدا اعتياديًا في بلدنا. لذلك، نحن في الحراك النصراوي الفلسطيني نشارك عائلة أبو جابر الألم، وسنعلن عن خطواتنا الاحتجاجية بالتنسيق مع العائلة قريبا".

وختم الحراك بالقول إنه "آن أن ننفض غبار الانهزامية عنا، وأن ننطلق بخطى ثابتة دفاعًا عن أرضنا".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#هدم المنازل
#عمارة أبو جابر بياطرة
#الحراك النصراوي الفلسطيني

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اندلاع حريق بمجمع خردة بأم الفحم
اندلاع حريق بمجمع خردة بأم الفحم

2022-02-10

جلجولية: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار
جلجولية: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

2022-02-10

حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع
حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع

2022-02-10

الأكثر قراءة

هجوم إسرائيلي في سورية... صافرات الإنذار تدوي في أم الفحم

هجوم إسرائيلي في سورية... صافرات الإنذار تدوي في أم الفحم

2022-02-09
انفجار في مبنى بأبو ظبي

انفجار في مبنى بأبو ظبي

2022-02-09
مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء

مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء

2022-02-09
استهداف الحافلة في القدس:

استهداف الحافلة في القدس: "الخلفية جنائية"

2022-02-09
مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

2022-02-09