اندلاع حريق بمجمع خردة بأم الفحم

شب حريق بأحد مخازن الخردة فجر اليوم الخميس، في مجمع للخردة بمنطقة عين خالد بمدينة بأم الفحم على شارع 65، حيث تم الدفع بطواقم الإطفاء والإنقاذ للتمكن من إخماده ومنع انتشاره.

وتلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في مجمع للخردة في أم الفحم، وعلى الفور هرعت الطواقم للمكان وشرعت بأعمال إخماد الحريق.

وذكر بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ مستخدمة رافعة كبيرة، عملت منذ ساعات الفجر على إخماد حريق كبير نشب في محل لبيع وتصنيع الخردة.

ووفقا لسلطة الإطفاء، فإن الحريق انتشر لمناطق مختلفة، علما أن أكوام الخردة بارتفاع أمتار، حيث تصاعدت أعمدة الدخان في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.