  2. محليات
  3. أخبار محلية

جلجولية: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 10/02/2022 - 06:53

جلجولية: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار
مكان الجريمة في جلجولية (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب في العشرينيات من عمره من بلدة جلجولية في المثلث الجنوبي، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار عند ساعات منتصف الليل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في جلجولية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث إطلاق النار، دون عن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات أو تكشف عن خلفية ودوافع الجريمة، التي يرجح بأنها لأسباب جنائية.

8 قتلى بينهم امرأتان في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية اليوم، بلغ ثمانية قتلى، وهُم زيد جاروشي من الرملة، وسهيلة جاروشي من الرملة، ورسمية بربور من نوف هجليل، ومحمد عمّاش من جسر الزرقاء، ومحمد ريفي من يافا، وحسين العيسوي من اللد، والطفل محمد حجيرات من بير المكسور، وموسى عبد الهادي من عكا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.

بودكاست عرب 48

#إطلاق نار
#العنف والجريمة
#جلجولية
#إسعاف
#العنف بالبلدات العربية

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحراك النصراوي الفلسطيني: الوحدة الشعبية تمنع الهدم القادم
الحراك النصراوي الفلسطيني: الوحدة الشعبية تمنع الهدم القادم

2022-02-10

اندلاع حريق بمجمع خردة بأم الفحم
اندلاع حريق بمجمع خردة بأم الفحم

2022-02-10

حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع
حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع

2022-02-10

الأكثر قراءة

هجوم إسرائيلي في سورية... صافرات الإنذار تدوي في أم الفحم

هجوم إسرائيلي في سورية... صافرات الإنذار تدوي في أم الفحم

2022-02-09
انفجار في مبنى بأبو ظبي

انفجار في مبنى بأبو ظبي

2022-02-09
مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء

مصرع عاملين من القدس سقطا من علو في ورشة بناء

2022-02-09
مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة بالنقب

2022-02-09
استهداف الحافلة في القدس:

استهداف الحافلة في القدس: "الخلفية جنائية"

2022-02-09