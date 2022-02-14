اتهام طليق امرأة من أبو سنان وآخرين بمحاولة قتلها

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحتي اتّهام ضد شاب (30 عامًا) وقاصرين من سكان طرعان، ورجل (50 عامًا) من سكان أبو سنان، بتهمة محاولة قتل زوجة الأخير السابقة.

ويستدل من لوائح الاتهام أنّ للمتهم (50 عامًا) من أبو سنان، والضحية 4 بنات، وبعد سنوات من العنف الذي مورس ضدها من قبل زوجها، انفصلا عام 2015، وبعد الطلاق، كان هناك عدد من الإجراءات القانونية بين المتهم والضحية، ذلك يتعلّق بالمنزل المشترك، والتمست الضحية للمحكمة بفسخ الشراكة فيما بينهما بالممتلكات وأمر يمنع البناء في الطابق العلوي في المنزل الذي يسكنون فيه. وبعد الطلاق تزوّج المتهم مرّة أخرى، وهدد الضحية زوجته السابقة عدّة مرات، وفي أعقاب تلقي التهديدات وتشكيل خطر على حياة الضحية، كانت الضحية على اتّصال مستمر بالشرطة ومكتب الرفاه الاجتماعي، وتمّ تزويدها بكاميرات أمنية ثُبّتت داخل الشقة، في 20 نيسان/ أبريل 2021، وخلال جلسة استماع بالمحكمة، اتفق الطرفان على تقسيم الأموال المشتركة بالتساوي فيما بينهما، وبعد ذلك قرر المتهم قتل الضحية. وعلى ضوء ذلك، اتّفق المتهم مع شقيق زوجته الجديدة (30 عامًا) لتجنيد شخصين آخرين مقابل مبلغ مالي لقتل زوجته السابقة، وبعدها توجّه المتهم (30 عامًا) للقاصرين من طرعان اللذين وافقا على تنفيذ جريمة القتل مقابل مبلغ قدره 80 ألف شيكل، وزوّد المتهم (50 عامًا) المتهم الثاني (30 عامًا) بسلاح وقام بتوجيه القاصرين لمكان منزل الضحية وكيفيّة الهرب.

وتبين أنه، في يوم 16 تموز/ يوليو 2021، أقلّ المتهم الثاني (30 عامًا) القاصرين بسيارته، ومضى الثلاثة إلى أبو سنان، ذلك بعد أن أخذ القاصران السلاح من المتهم الأول (50 عامًا) الذي كان قد خبّأه، وانتظرا الضحية بالقرب من منزلها، وعندما خرجت من سيارتها متجهة نحو منزلها، خرج القاصران وركضا نحوها، إذ قام أحدهما بإطلاق العيارات النارية باتّجاهها، بعدها مُباشرة فرّا إلى مكان قريب وخبّأوا السلاح هناك، وعادوا باتّجاه المتهم الثاني (30 عامًا) الذي كان ينتظرهما، وفرّوا من المكان هاربين. ونتيجة للعيارات النارية التي أطلقت، أصيبت الضحية بعد أن اخترقت الرصاصات القسم العلوي من جسمها، وأحيلت للعلاج في المركز الطبي للجليل، وهي بحالة خطيرة، وخضعت لعمليات ورقدت في المستشفى لعشرة أيام.

هذا، وبالإضافة إلى جريمة الشروع بالقتل، اتهم المتهم (50 عامًا) بالتهديد والتآمر لارتكاب جريمة وجرائم متعلقة بالأسلحة، ووجهت للمتهم الثاني (30 عامًا) والقاصرين تهمة الشروع في القتل والتآمر لارتكاب جريمة وجرائم الأسلحة. وتزامنًا مع تقديم لائحة الاتهام، تقدمت النيابة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهمين، لغاية انتهاء الإجراءات القضائية.