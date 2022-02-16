لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تحيي وفود التضامن والمتظاهرين

حيّت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات التي نظمت حول العالم خلال الشهر الماضي، والتي أوصلت صوت النقب إلى كل أقطار العالم.

وكانت لجنة التوجيه قد نظمت منذ العاشر من كانون الثاني/ يناير مع الأهل في سعوة – الأطرش، أمام جرافات الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") الذي باشر بتحريش أراضي المواطنين العرب هناك، ومن ثم نظمت مظاهرة جبارة في مدخل القرية، كما وشارك الأهالي في عشر وقفات احتجاجية، وبشكل يومي ومتواصل، أمام المحاكم في بئر السبع من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ومن ثم تنظيم مظاهرة القدس، وأشارت لجنة التوجيه إلى أنها استطاعت "بهمة الشباب أن تُجنّد مظاهرات حول العالم للوقوف مع قضيتنا الشرعية، والتي نظمت في الدول المختلفة في العالم، في نفس اليوم، وإيصال صوت النقب إلى كل العالم".

وختمت لجنة التوجيه بالإشادة بعشرات وفود التضامن التي حضرت من جميع أنحاء البلاد إلى النقب للوقوف إلى جانب المواطنين العرب، والمظاهرات التي نُظمت في كل من: كندا، ومانشستر، ودبلين، وكوالا لمبور، وجنوب أفريقيا، واليابان، والمكسيك، وأستراليا، وإيرلندا، وسانديغو، وبلفاست، والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.