إغلاق حاجز الجلمة أمام الطلبة والمواطنين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حاجز الجلمة قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة، أمام الطلبة والزائرين من أراضي 48، وذلك بسبب اقتحام جيش الاحتلال، صباح اليوم، محافظة جنين، لتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات.

وانتظر على الحاجز المئات من طلبة الجامعة العربية الأميركية في جنين والزائرين للمدينة من الداخل الفلسطيني، إذ أنه تم إغلاق الحاجز دون إعلام الأهالي.

وגواجه آلاف الطلاب من المجتمع العربي الفلسطيني، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، الذين يدرسون في الجامعات بالضفة الغربية المحتلة تحديات كبيرة، وخصوصا الطلاب الذين يدرسون العلوم الطبية في الجامعة العربية الأميركية في جنين، وذلك بسبب إغلاق حاجز الجلمة أمامهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة جنين، واعتقلت مواطنين من المدينة، بالإضافة إلى إصابة أربعة شبان بجراح مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات مدينة جنين. وفي الآونة الأخيرة، تزداد وتيرة الاقتحامات لمحافظة جنين في الضفة الغربية.

واستشهد، قبل ثلاثة أيام، الشاب محمد أكرم أبو صلاح (17 عامًا)، من قرية اليامون قضاء جنين، وذلك أثناء هدم منازل أسرى متهمين بضلوعهم بقتل مستوطن بالقرب من البؤرة الاستيطانية "حوميش".